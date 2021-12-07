Как видно, будущая плата поддерживает память DDR4 и будет хорошим вариантом для плавного перехода на платформу Alder Lake

В сети появились изображения грядущей бюджетной материнской платы Gigabyte B660 Gaming X DDR4 для процессоров серии Alder Lake. Фотографии стали доступны через несколько дней после того, как появилась информацию о линейке материнских плат MSI B660, в которой будет модель, совместимая с памятью DDR5 и стоимостью 119 долларов.

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Как следует из названия, рассматриваемая модель представляет собой плату с поддержкой стандарта памяти DDR4. Это является как минусом, так и плюсом. Для тех кто полностью хотел поменять платформу, но имеет небольшой бюджет придется искать другую плату с поддержкой DDR5. Однако для экономных покупателей, которые не хотят тратить деньги на очень дорогую сейчас память DDR5, подобная плата будет просто подарком, позволяя использовать имеющиеся у них модули DDR4.

Согласно имеющимся данным, материнские платы среднего ценового диапазона на наборе логики B660 начнут появляться на полках магазинов в начале 2022 года. Для тех кто не желает ждать имеется только один вариант приобщиться к платформе Alder Lake, это приобрести материнскую плату на чипсете Z690 стоимостью несколько сотен долларов.

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Бюджетные модели плат B660, таких как Gaming X DDR4, будут более оптимальным выбором с точки зрения функциональности и стоимости. Да, у них будут некоторые ограничения, но их возможностей достаточно для подавляющего большинства пользователей.