Об этом говорят первые тесты, которые начали появляться в сети

Сегодня некоторые производители видеокарт представили обновленную версию графической карты NVIDIA GeForce RTX 2060 с 12 ГБ памяти. В сети уже появились результаты тестирования новинки. Например, Benchmark Lab опубликовал видео тестирования игр, сравнивая карту с RTX 2060 и RTX 2060 SUPER. Напомню, что GeForce RTX 2060 12 ГБ имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6 на 192-битной шине памяти и 2176 ядер CUDA.

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Теоретически RTX 2060 12 ГБ является известной всем RTX 2060 SUPER с большим объемом видеопамяти, но работающей на более узкой шине памяти. В целом видео от Benchmark Lab показывает, что RTX 2060 12 ГБ ближе по производительности к оригинальной RTX 2060, чем RTX 2060 SUPER. Новая карта почти на 20% отстает от RTX 2060 SUPER в некоторых играх, например, Horizon Zero Dawn.

Benchmark Lab провел тестирование RTX 2060 12 ГБ на материнской плате MSI MPG Z690 Carbon с центральным процессором Intel Core i7-12700K. Ниже представлен список тестировавшихся игровых приложений:

Battlefield 5;

Cyberpunk 2077;

Farcry 6;

Forza Horizon 5;

Horizon Zero Dawn;

Immortal Fenix Risen;

Microsoft Flight Simulator 2020;

Red Dead Redemption 2;

The Witcher 3.

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Интересно, что ни одна из игр не использует 6 ГБ видеопамяти, не говоря уже о 8 ГБ, которые есть у RTX 2060 SUPER. В целом, производительность RTX 2060 12 ГБ находится между RTX 2060 и RTX 2060 SUPER. Судя по результатам тестирования, смысла в выходе RTX 2060 12 ГБ нет никакого. Владельцы оригинальной карты могут спать спокойно, так как ничего не выиграют от перехода на "новинку", как и обладатели RTX 2060 Super.