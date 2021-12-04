Разумеется купить ноутбуки пока нельзя, но их появление говорит о скором анонсе

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В конце прошлого месяца Intel подтвердила в своем твите, что мобильные чипы Alder Lake-P начали отгружаться ее клиентам. Не за горами первые анонсы мобильных компьютеров на новейших процессорах Alder Lake-P. Сегодня в одном из интернет-магазинов были замечены ноутбуки MSI, оснащенные новыми процессорами Intel. Об этом сообщил инсайдер @momomo_us. Кроме того, в списке продуктов присутствуют модели с мобильными графическими процессорами GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti.

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Игровые ноутбуки GE66/76 Raider и GS66 Stealth оснащены процессорами Core i7-12700H и Core i9-12900H в сочетании с 64 ГБ оперативной памяти без указания её типа.

Самой дешевой моделью является GS66-007ES Stealth с процессором Core i7-12700HK, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и 15-дюймовым дисплеем. Предварительная цена указана на уровне 2894 евро (3267 долларов). Самой дорогой моделью является GE76-053ES Raider по цене 4768 евро (5382 доллара), которая включает флагманский процессор Core i9-12900H, 64 ГБ оперативной памяти, SSD на 2 ТБ и 17-дюймовый дисплей.

К сожалению, в характеристиках ноутбуков не указаны спецификации процессоров. Однако предыдущие утечки предполагают, что Core i7-12700H оснащен шестью производительными ядрами и восемью энергоэффективными ядрами с базовой тактовой частотой 2,7 ГГц и турбо частотой 4,6 ГГц. Что касается Core i9-12900HK, он также имеет конфигурацию из шести производительных и восьми энергоэффективных ядер, но окончательные тактовые частоты все еще неизвестны. Сообщается, что оба процессора будут иметь TDP от 35 до 45 Вт в зависимости от установок производителей ноутбуков.

В списке продуктов, как упоминалось выше, также есть информация о невыпущенных мобильных графических процессорах NVIDIA Ampere. Модели GN20-E6 и GN20-E8 имеют две версии как с Max-Q, так и без. Первая, как сообщается, относится к видеокарте GeForce RTX 3070 Ti, а второй - к GeForce RTX 3080 Ti. NVIDIA, вероятно, увеличит количество ядер и частоту графического процессора, чтобы еще больше повысить производительность по сравнению с существующими мобильными версиями GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 в борьбе с AMD, а вскоре и с продукцией Intel.

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До мероприятия CES 2022 примерно месяц, и идеальное время для анонса игровых ноутбуков следующего поколения, сочетающих в себе мощь Intel Alder Lake-P и обновленные мобильные графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 30.