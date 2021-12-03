Обе новинки получат по 4 ГБ видеопамяти

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Как известно сейчас наблюдается острый дефицит игровых видеокарт Nvidia и AMD среднего уровня, которые практически невозможно приобрести по адекватной цене. Более того, производители начинают официально повышать стоимость своей продукции. Например, Gigabyte заявила о повышении отпускных цен на свои видеокарты серии Radeon RX 6000. Поэтому многие пользователи стали ориентироваться на модели начального уровня и с нетерпением ожидают выхода Radeon RX 6500 XT и RX 6400. Сегодня в сети появилась новая информация об обеих видеокартах.

Источником информации стал один из пользователей Bilibili. Он сообщил, что обе модели будут поставляться с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Ожидается, что старшая модель появится на прилавках примерно в середине января 2022 года, а младшая - в марте. Эта информация согласуется с более ранними утечками, в которых предполагалось, что обе модели будут представлены в первом квартале 2022 года. Кроме того, в сообщении говорится, что Radeon RX 6400 не потребует внешнего подключения питания из-за потребления менее 75 Вт.

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В отличие от своих старших собратьев с гораздо лучшими характеристиками, AMD Radeon RX 6500 XT и RX 6400 XT будут бесполезны майнерам криптовалюты. На них будет невыгодно добывать Ethereum из-за ограниченного объема видеопамяти и узкой 64-битной шины. Стоит сказать, что в разработке ещё находятся мобильные карты Radeon RX 6300M и RX 6500M. Intel и Nvidia также должны выпустить свои модели начального уровня в 2022 году, так что пользователям будет из чего выбрать.