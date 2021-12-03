Новинки имеют неплохие характеристики и предназначены для NAS серверов

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В последние годы всё большую популярность среди пользователей приобретают твердотельные накопители, которые, без сомнения, превосходят обычные жесткие диски из-за их значительных скоростных преимуществ и короткого времени отклика, поэтому большинство современных ПК в настоящее время оснащены твердотельными дисками. Однако большая скорость работы не всегда является главным показателем. В NAS серверах предпочтение отдается большому дисковому пространству вместо молниеносной скорости передачи данных. Именно для этих нужд сегодня компания Seagate представила свои самые большие жесткие диски серии IronWolf Pro и Exos.

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Новый HDD Seagate IronWolf Pro может хранить 20 ТБ данных, а со скоростью передачи данных достигает 285 МБ/с, что довольно неплохо для обычного 3,5-дюймового жесткого диска с интерфейсом SATA и скоростью вращения 7200 об/мин. Новый Seagate IronWolf Pro емкостью 20 ТБ предназначен для рабочих нагрузок до 300 ТБ в год. Этот диск должен отлично работать в домашних серверах или системах NAS в небольших компаниях, поскольку скорость Wi-Fi часто является ограничивающим фактором в таких случаях использования. Технические характеристики нового жесткого диска Seagate можно найти на официальной странице IronWolf Pro. В дополнение к новому IronWolf Pro, Seagate также представила жесткий диск корпоративного класса Exos X20 емкостью 20 ТБ, который предназначен для еще более тяжелых рабочих нагрузок позволяя записывать до 550 ТБ в год.

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Оба жестких диска должны появиться в продаже в конце этого месяца и иметь 5-летнюю гарантию производителя. Рекомендуемая производителем розничная цена IronWolf Pro на 20 ТБ составляет 649 долларов, а рекомендованная цена Exos X20 немного выше - 669 долларов.