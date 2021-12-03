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Компания Gigabyte повышает стоимость своих видеокарт серии Radeon RX 6000
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 Согласно информации BoardChannels, Gigabyte повышает цены видеокарт на базе архитектуры RDNA 2 до 6%. Другие производители графических плат, вероятно, также последуют примеру Gigabyte и повысят цены, что является плохой новостью для геймеров.

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 Компания уведомила своих партнеров, что она следит за ростом цен на чипы AMD и перекладывает увеличенные производственные затраты при изготовлении графических процессоров на конечного пользователя. В зависимости от модели графического процессора повышение составляет от 3% до 6% для всех моделей видеокарт серии Radeon RX 6000, за исключением топовой Radeon RX 6900 XT. В численном выражении это означает повышение на сумму от 16 до 31 доллара для Radeon RX 6600, RX 6600 XT и RX 6700 XT, а также рост на 47 долларов для Radeon RX 6800 и 78 долларов для Radeon RX 6800 XT.

 Следует отметить, что цены Gigabyte не включают стоимость доставки и налоги. С учетом этих затрат фактические розничные цены на видеокарты серии Radeon RX 6000 могут вырасти более чем на 78 долларов для RX 6800 XT.

 Средние отпускные цены на видеокарты за последние несколько кварталов установили рекорды, поскольку все участники цепочки поставок от разработчиков графических процессоров и их контрактных производителей чипов до розничных магазинов пытаются извлечь максимальную выгоду из высокого спроса на видеокарты. На прошлой неделе сообщалось, что AMD повысила цены на свои графические процессоры примерно на 10%, сославшись на увеличение производственных затрат, установленных полупроводниковыми заводами, а это может привести к увеличению розничных цен на 50–100 долларов. Неудивительно, что партнеры AMD последовали её примеру, сделав игровые видеокарты еще более дорогими.

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 Учитывая продолжающуюся нехватку чипов, маловероятно, что в обозримом будущем геймеры смогут приобрести видеокарты по приемлемым ценам.

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