По заявлению компании, новинка является самым быстрым RISC-V чипом на рынке

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Американская компания SiFive из Сан-Франциско, анонсировала выход своего нового процессора, который по её утверждению является самым быстрым процессором на архитектуре RISC-V на сегодняшний день. Новинка получила название Performance P650.

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Новый Performance P650 может получить до 16 ядер и является развитием производящегося в настоящее время Performance P550. По сравнению с предшественником Performance P650 обеспечивает увеличение производительности на 40% за такт и в целом на 50% благодаря дополнительным улучшениям архитектуры.

Сейчас неизвестны точные тактовые частоты и многие другие детали нового чипа. Представленный на рынке четырехъядерный процессор P550 предыдущего поколения работал на частоте 2,4 ГГц, изготавливался по 7-нм техпроцессу. Согласно данным SiFive, в SPECint2006 новинка превзошла чип Arm Cortex-A75 на 31%. Известно, что Performance P650 имеет 64-битный дизайн с поддержкой виртуализации, а также расширенными криптографическими функциями. Его модульная конструкция предназначена для использования в кластерах, и ожидается, что он будет использоваться в центрах обработки данных, автомобилях, самолетах и мобильных сетях.

"С новым процессором SiFive Performance P650 команда инженеров SiFive быстро и успешно добилась значительного повышения производительности для семейства процессоров SiFive. Мы создаем продукты мирового класса и обслуживаем высокопроизводительные рынки. В SiFive мы полны решимости расширить границы производительности и продемонстрировать, что RISC-V не имеет границ, а SiFive Performance P650 - следующий шаг в далеко идущих планах разработки продуктов", - сказал Рохит Кумар, старший вице-президент по проектированию в SiFive.

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Предварительные версии чипа будут предложены ведущим клиентам в первом квартале 2022 года, а общедоступные версии появятся в середине следующего года.