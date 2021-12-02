Amazon Web Services анонсировала процессоры Graviton 3-го поколения для своих облачных центров обработки данных AWS. Новый процессор обещает вдвое более высокую производительность в операциях с плавающей запятой, а также до трех раз более высокую производительность при машинном обучении в сравнении с процессором Graviton предыдущего поколения. Чип не предназначен для сторонних покупателей, а будет использоваться исключительно в собственных центрах обработки данных.
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AWS еще только предстоит раскрыть все подробности о своем процессоре для центра обработки данных Graviton3, но, исходя из того, что известно на сегодня, новый процессор обеспечивает на 25% более высокую вычислительную производительность вплоть до двойной плавающей запятой и превосходные показатели в криптографии данных. Кроме того, Graviton3 обеспечивает до 50% большую пропускную способность памяти благодаря поддержке новейшего стандарта DDR5-4800 по сравнению с Graviton2. Также, новый Graviton3 также поддерживает bfloat16 и предлагает до 200% лучшую производительность в приложениях машинного обучения.
Amazon также не раскрывает какие ядра использует новый процессор Graviton3: высокопроизводительные ядра Neoverse от Arm или использует собственные ядра, разработанные собственными силами. Amazon раскрывает лишь то, что новые ядра поддерживают выделенные кеши для каждого виртуального ЦП и поддерживают новую аутентификацию для повышения безопасности. Также, Graviton3 поддерживает постоянное шифрование памяти.
Помимо того, что новые процессоры Graviton3 намного быстрее своих предшественников, они также потребляют на 60% меньше энергии, чем Graviton2, хотя Amazon не раскрывает, при каких рабочих нагрузках это происходит. Очевидно, что некоторые специальные инструкции могут значительно снизить энергопотребление и повысить производительность, но только для некоторых рабочих нагрузок.
Судя по тому, что известно, Amazon четко позиционирует свой Graviton3 в первую очередь для требовательных к производительности рабочих нагрузок, включая научное моделирование, высокопроизводительные вычисления, автоматизацию электронного проектирования (EDA), кодирование мультимедиа и пакетную обработку.
Примечательно, что Amazon представила процессор Graviton3 ровно через два года после официального запуска процессора Graviton2 в начале декабря 2019 года и через три года после оригинального Graviton в конце ноября 2018 года. Это показывает, насколько серьезно AWS относится к своим собственным процессорам и желание сократить разрыв с процессорами на базе архитектуры x86 от компаний AMD и Intel.