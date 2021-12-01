Компания Qualcomm наконец-то официально представила свой последний флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Новая система на чипе должна появится в большом количестве устройств, и одним из них является Realme GT2 Pro.
реклама
По этому поводу даже вышло официальное сообщение. "Это официально! RealmeGT2Pro, наш первый и самый премиальный флагман будет иметь чипсет Snapdragon 8 Gen1. Что, по вашему мнению, может сделать настоящий флагманский смартфон премиум-класса помимо лучшего чипа?", - сообщила компания на своей странице в Twitter в день релиза нового чипсета.
Подробная информация о спецификациях Realme GT2 Pro уже стала доступна несколько дней назад. В дополнение к чипсету Snapdragon 8 Gen 1, флагманский смартфон Realme будет оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением WQHD+ и частотой 120 Гц, двумя 50-мегапиксельными задними камерами и телеобъективом с 3-кратным оптическим увеличением, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Дебют Realme GT2 Pro должен состояться в ближайшее время.