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Realme официально объявила о Realme GT2 Pro с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1
Сообщение об этом компания разместила на своей странице в Twitter
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 Компания Qualcomm наконец-то официально представила свой последний флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Новая система на чипе должна появится в большом количестве устройств, и одним из них является Realme GT2 Pro.

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 По этому поводу даже вышло официальное сообщение. "Это официально! RealmeGT2Pro, наш первый и самый премиальный флагман будет иметь чипсет Snapdragon 8 Gen1. Что, по вашему мнению, может сделать настоящий флагманский смартфон премиум-класса помимо лучшего чипа?", - сообщила компания на своей странице в Twitter в день релиза нового чипсета.

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 Подробная информация о спецификациях Realme GT2 Pro уже стала доступна несколько дней назад. В дополнение к чипсету Snapdragon 8 Gen 1, флагманский смартфон Realme будет оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением WQHD+ и частотой 120 Гц, двумя 50-мегапиксельными задними камерами и телеобъективом с 3-кратным оптическим увеличением, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Дебют Realme GT2 Pro должен состояться в ближайшее время.

#realme #snapdragon 8 gen 1 #realme gt #realme gt2 pro
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