Сообщение об этом компания разместила на своей странице в Twitter

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Qualcomm наконец-то официально представила свой последний флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Новая система на чипе должна появится в большом количестве устройств, и одним из них является Realme GT2 Pro.

реклама

По этому поводу даже вышло официальное сообщение. "Это официально! RealmeGT2Pro, наш первый и самый премиальный флагман будет иметь чипсет Snapdragon 8 Gen1. Что, по вашему мнению, может сделать настоящий флагманский смартфон премиум-класса помимо лучшего чипа?", - сообщила компания на своей странице в Twitter в день релиза нового чипсета.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Подробная информация о спецификациях Realme GT2 Pro уже стала доступна несколько дней назад. В дополнение к чипсету Snapdragon 8 Gen 1, флагманский смартфон Realme будет оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением WQHD+ и частотой 120 Гц, двумя 50-мегапиксельными задними камерами и телеобъективом с 3-кратным оптическим увеличением, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Дебют Realme GT2 Pro должен состояться в ближайшее время.