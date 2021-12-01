Упоминание о ней появилось в драйвере GeForce 497.09

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

С выпуском нового графического драйвера GeForce 497.09 компания NVIDIA официально подтвердила, что выпустит новую модель GeForce RTX 2060 с 12 гигабайтами памяти. Некоторые полагали, что новинка может получить название RTX 2065 или 2060 Super 12GB, однако, коммерческое наименование видеокарты, предполагаемые предыдущими утечками подтвердилось и имеет вид GeForce RTX 2060 12GB.

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Интересно то, что NVIDIA выпуская новую модель, даже не упоминается в официальном сообщении о новом драйвере. Вместо этого новинка отображается в примечаниях к выпуску, которые всегда публикуются вместе с новым выпуском драйвера.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 12 ГБ будет оснащена графическим процессором TU106 с 2176 ядрами CUDA. Модель будет оснащена не только большим количеством ядер CUDA, но, как видно из названия, и вдвое большим объемом памяти, чем оригинальная RTX 2060 с буфером 6 ГБ. Таким образом, спецификации практически идентичны RTX 2060 SUPER, однако пропускная способность будет ограничена более узкой 192-битной шиной памяти.

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Появление карты в драйверах подтверждает, что она появится на следующей неделе, как и сообщалось ранее 7 декабря.