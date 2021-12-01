Ресурс Xiaomiui обнаружил несколько неизвестных ранее устройств в коде MIUI. Предположительно, эти устройства отличаются от текущей серии Redmi Note 11, которая постепенно начала выходить за пределы Китая. Представленные ниже четыре модели не относятся к Redmi 10A или Redmi 10C, о которых Xiaomui рассказал на прошлой неделе.
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Однако одна из моделей, похоже, представляет собой бюджетный смартфон Redmi, о котором сообщал @yabhishekhd. Компания Xiaomi сертифицировала модель 2201117TG в FCC и TUV, которая является тем же устройством, что и Spes. Коммерческое наименование смартфона пока неизвестно, хотя Xiaomui уточняет, что оно работает на чипсете Snapdragon. Различные сертификаты уже подтвердили, что 2201117TG имеет 50-мегапиксельную основную камеру, по-видимому, с датчиком ISOCELL JN1.
Модели Viva и Miel, как предполагается, оснащены основной камерой на 108 МП и чипсетом MediaTek. Xiaomui считает, что все устройства будут иметь датчик ISOCELL HM2, также присутствующий в Redmi Note 11 Pro Plus.
Модели Veux и Peux, как предполагается, используют тот же датчик ISOCELL HM2, но на базе чипсета Snapdragon. В настоящее время об устройствах практически ничего неизвестно.