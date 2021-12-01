Смартфон Galaxy A13 должен стать одним из самых дешевых устройств Samsung следующего поколения. Несмотря на это, он будет выглядеть аналогично смартфонам более высокого класса, например, как Galaxy A53 и A73. Такой вывод следует из утечки от ресурса 91Mobiles.
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Кроме того, утечка подтверждает, что смартфон Galaxy A13 уже находится в массовом производстве в Greater Noida в Индии, где Samsung имеет один из своих заводов по производству мобильных устройств. Благодаря новой утечке появились фотографии задней панели смартфона раскрывающие его некоторые особенности.
У новинки будет дизайн модуля камеры, который не сильно отличается от других моделей компании, например, серии Galaxy A52, однако, маркий глянцевый пластик выдает принадлежность к бюджетному устройству. Таким образом, Galaxy A13 может иметь до 4 камер.
Также на внутренней стороне крышки выгравирован идентификатор смартфона, начинающийся с «A13 LTE ...», подразумевающий, что устройство не имеет поддержки сетей пятого поколения, а это противоречит более ранним утечкам. Таким образом, у Galaxy A13, возможно, будет две версии: LTE/4G и 5G, который может получить процессор Dimensity 700.