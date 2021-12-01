Судя по полученной информации компания стремится к унификации дизайна своих устройств всех ценовых диапазонов

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Смартфон Galaxy A13 должен стать одним из самых дешевых устройств Samsung следующего поколения. Несмотря на это, он будет выглядеть аналогично смартфонам более высокого класса, например, как Galaxy A53 и A73. Такой вывод следует из утечки от ресурса 91Mobiles.

реклама

Кроме того, утечка подтверждает, что смартфон Galaxy A13 уже находится в массовом производстве в Greater Noida в Индии, где Samsung имеет один из своих заводов по производству мобильных устройств. Благодаря новой утечке появились фотографии задней панели смартфона раскрывающие его некоторые особенности.

У новинки будет дизайн модуля камеры, который не сильно отличается от других моделей компании, например, серии Galaxy A52, однако, маркий глянцевый пластик выдает принадлежность к бюджетному устройству. Таким образом, Galaxy A13 может иметь до 4 камер.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Также на внутренней стороне крышки выгравирован идентификатор смартфона, начинающийся с «A13 LTE ...», подразумевающий, что устройство не имеет поддержки сетей пятого поколения, а это противоречит более ранним утечкам. Таким образом, у Galaxy A13, возможно, будет две версии: LTE/4G и 5G, который может получить процессор Dimensity 700.