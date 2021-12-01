Данная система будет полезна обладателям ноутбуков без дискретной видеокарты

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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В настоящее время провести апгрейд современных тонких и легких ноутбуков практически невозможно, но для любителей поиграть в компьютерные игры есть возможность сделать и это. Благодаря портам Thunderbolt 3/4 можно подключить внешний графический процессор или высокопроизводительную систему хранения. На этой неделе компания Sapphire представила устройство такого типа под названием GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT eGFX.

Sapphire GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT eGFX содержит видеокарту Sapphire Radeon RX 6600 XT на базе графического процессора Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6. Видеокарта Pulse Radeon RX 6600 XT оснащена двухслотовой системой охлаждения с двумя вентиляторами, четырьмя выходами на дисплей (три DP 1.4, один HDMI 2.0) и одним 8-контактным разъемом питания PCIe.

Помимо видеокарты, в корпусе есть два порта USB 3.0 Type-A и гигабитный разъем Ethernet. Кроме того, устройство может передавать до 60 Вт мощности на ноутбук.

Корпус eGFX относительно компактен и имеет размеры 300 × 138 × 204 мм, что меньше по сравнению с другими подобными системами. Но это будет проблемой для тех, кто планирует обновить Radeon RX 6600 XT до чего-то более мощного.

Устройство совместима со всеми системами с поддержкой Thunderbolt 3/4, которые работают под управлением Microsoft Windows или MacOS, но в последнем случае поддерживаются только системы на базе процессоров Intel.

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Sapphire пока не раскрывает рекомендуемых цен на GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT eGFX, что логично, поскольку видеокарты по рекомендованной цене купить просто невозможно, однако сам корпус Gearbox 500 можно приобрести отдельно.