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 В настоящее время провести апгрейд современных тонких и легких ноутбуков практически невозможно, но для любителей поиграть в компьютерные игры есть возможность сделать и это. Благодаря портам Thunderbolt 3/4 можно подключить внешний графический процессор или высокопроизводительную систему хранения. На этой неделе компания Sapphire представила устройство такого типа под названием GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT eGFX.

 Sapphire GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT eGFX содержит видеокарту Sapphire Radeon RX 6600 XT на базе графического процессора Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6. Видеокарта Pulse Radeon RX 6600 XT оснащена двухслотовой системой охлаждения с двумя вентиляторами, четырьмя выходами на дисплей (три DP 1.4, один HDMI 2.0) и одним 8-контактным разъемом питания PCIe.

 Помимо видеокарты, в корпусе есть два порта USB 3.0 Type-A и гигабитный разъем Ethernet. Кроме того, устройство может передавать до 60 Вт мощности на ноутбук.

 Корпус eGFX относительно компактен и имеет размеры 300 × 138 × 204 мм, что меньше по сравнению с другими подобными системами. Но это будет проблемой для тех, кто планирует обновить Radeon RX 6600 XT до чего-то более мощного.

 Устройство совместима со всеми системами с поддержкой Thunderbolt 3/4, которые работают под управлением Microsoft Windows или MacOS, но в последнем случае поддерживаются только системы на базе процессоров Intel.

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 Sapphire пока не раскрывает рекомендуемых цен на GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT eGFX, что логично, поскольку видеокарты по рекомендованной цене купить просто невозможно, однако сам корпус Gearbox 500 можно приобрести отдельно.

#amd #sapphire #radeon rx 6600 xt #rx 6600 xt
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