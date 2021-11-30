Об этом заявил генеральный директор компании Razer

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В начале следующего года Intel и AMD представят свои новые процессоры для ноутбуков. Высокопроизводительная серия AMD Ryzen 6000 под кодовым названием Rembrandt, основанная на архитектуре Zen3+, и серия Intel 12-го поколения Alder Lake-P, основанная на гибридной архитектуре Golden Cove и Gracemont, еще больше повысят планку производительности по сравнению с существующими моделями процессоров.

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Наряду с новой серией процессоров AMD и NVIDIA представят обновленные графические процессоры. По слухам, AMD Radeon RX 6000M перейдут на 6-нанометровый техпроцесс, а NVIDIA представит флагманский мобильный графический процессор RTX 3080 Ti. К сожалению, увеличение производительности всего этого нового оборудования не пройдет бесследно.

По словам генерального директора Razer Мин-Лян Тана, из-за значительного увеличения стоимости компонентов ноутбуки Razer следующего поколения также должны будут стоить дороже. Мин-Лян Тан подтвердил, что игровые ноутбуки Razer следующего поколения, в том числе флагманская серия Razer Blade, будут стоить дороже. В прошлом году компания представила свои первые ноутбуки Blade на базе AMD и, скорее всего, выпустит новые ноутбуки с чипами AMD в 2022 году.

Согласно текущему стеку продукции Razer, самый дорогой ноутбук серии Blade стоит 3700 долларов. Он оснащен процессором Core i9-11900H, графическим процессором GeForce RTX 3080, 17-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и частотой 120 Гц, а также 32 ГБ памяти DDR4. Самый дешевый ноутбук Blade 15 Base стоит 1800 долларов и предлагает процессор Core i7-11800H, графический процессор RTX 3060 и FullHD дисплей с частотой 144 Гц. Система Blade 14 на базе AMD Ryzen 9 5900HX с видеокартой RTX 3070 стоит около 2200 долларов.

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Ожидается, что ноутбуки следующего поколения компании Razer дебютируют на выставке CES 2022, примерно в то же время, когда Intel, AMD и NVIDIA представят свои новые продукты. Повышение цен на компоненты, указанное генеральным директором Razer, будет вызвано не только увеличением стоимости процессоров и графических процессоров, но также дисплеев, памяти DDR5 следующего поколения и устройств хранения информации.