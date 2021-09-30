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Мобильные процессоры Intel Alder Lake получат iGPU Xe GT3
Об этом свидетельствует утечка на сайте GitHub
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 На данный момент Intel уже раскрыла множество деталей об архитектуре Alder Lake. Последний раз это произошло на мероприятии Architecture Day в прошлом месяце. Компания еще не рассказала, какие iGPU войдут в состав будущих процессоров для настольных ПК и ноутбуков, но в обновлении Coreboot на портале GitHub появилась соответствующая информация.

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 Как показано на скриншоте ниже, Coreboot имеет ссылки на INTEL_ADL_M_GT3, предположительно Intel Alder Lake Mobile GT3. GT3 должен относиться к iGPU Xe следующего поколения и, возможно, может говорить о возвращении серии Iris Pro под кодовым названием GT3e.

 Однако не все процессоры Alder Lake будут оснащены iGPU GT3. Компания Intel также предложит процессоры для ноутбуков Alder Lake с iGPU GT1 и GT2, причем GT1 будет относиться к iGPU в процессорах Ice Lake, например, UHD Graphics G1 в Core i5-1035G1. Предполагается, что iGPU GT3 будут доступны только в высокопроизводительных моделях процессоров Alder Lake Mobile.

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 На основании ранее появившегося слайда с моделями процессоров Alder Lake, графический процессор GT3 может быть доступен только с 96 исполнительными модулями.

#intel #alder lake #intel xe #intel 12-gen
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