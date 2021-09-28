Запрет касается даже учебных пособий по добыче криптовалют

Китайская компания Alibaba объявила сегодня, что вводит запрет на продажу любых товаров и услуг, связанных с майнингом криптовалюты. Это решение было принято после того, как Народный банк Китая объявил, что все транзакции, связанные с криптовалютой, объявляются незаконными.

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Alibaba объявила, что все продажи, связанные с криптовалютами, будут рассматриваться как продажа незаконных товаров, начиная с 8 октября 2021 года. Запрет распространяется на всех майнеров и услуги, связанные с виртуальной валютами, такими как Биткойн, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin, Ethereum и другими.

Запрет также распространяется на любое оборудование или программное обеспечение, используемое для получения этих виртуальных валют, а также любые учебные пособия по майнингу криптовалют. Кроме того, компания уже закрыла категории товаров «Аксессуары для майнеров блокчейнов» и «Майнеры блокчейнов».

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Запрет вступает в силу 8 октября, и ясно, что китайское правительство хочет полностью искоренить удалить любые следы криптовалютной деятельности в стране, даже блокируя учебные пособия и другие письменные инструкции о том, как добывать валюту.