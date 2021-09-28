реклама
Португальский розничный магазин PCDiga случайно показал еще не анонсированную видеокарту AMD Radeon RX 6600 от Sapphire. После чего информация была удалена, но ресурс VideoCardz смог сделать скриншоты и сохранить изображения платы. По сообщению Videocardz запуск карты ожидается 13 октября.
Рассматриваемая плата относится к линейке Pulse, поэтому имеет скромный дизайн и систему охлаждения. Но хотя AMD Radeon RX 6600 должна быть относительно дешевой, на сайте продавца Sapphire Pulse Radeon RX 6600 стоит 589,9 евро с НДС. Учитывая, что Radeon RX 6600 XT продается в Европе по цене около 550 ~ 630 евро, цена явно завышена.
Официальная цена AMD Radeon RX 6600 XT составит 379 долларов, но реальная цена обычно значительно выше. Модель будет конкурировать с Nvidia GeForce RTX 3060 с рекомендованной ценой 329 долларов.
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 (11310-01-20G) использует урезанную версию графического процессора AMD Navi 23 с 28 вычислительными модулями, включающими 1792 потоковых процессоров, 32 МБ Infinity Cache и 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битным интерфейсом. Карта будет оснащена двухслотовой системой охлаждения с двумя вентиляторами, четырьмя выходами для подключения монитора (три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0) и одним 8-контактным разъемом питания.
Сама видеокарта выглядит довольно маленькой, меньше Sapphire RX 6600 XT Pulse. Пока не известны точные значения тактовых частот графического процессора, но можно с уверенностью сказать, что они не будут выше, чем у модели XT. Производительность карты, вероятно, будет примерно на 10% ниже, чем у полноценной Radeon RX 6600 XT.