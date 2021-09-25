Смартфон выдержал многократные падения с различной высоты, но всему есть предел

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Как известно Apple анонсировала новую серию iPhone 13 около двух недель назад. Новые модели получили множество новых функций и внутренних улучшений. Внешне серии iPhone 13 и iPhone 12 практически ничем не отличаются. Например, улучшений прочности по сравнению с предшественником практически нет. В моделях iPhone 13 и iPhone 13 Pro используется стекло Ceramic Sheild, такое же, как и у предшественников. Новые iPhone 13 Pro и Pro Max решили испытать в тесте на падение на YouTube канале EverthingApplePro, который выявил некоторые интересные детали. Оба смартфона пережили многократные падения с высоты стола без каких-либо серьезных последствий. С высоты почти 2 метра оба телефона пережили несколько падений, прежде чем экран iPhone 13 Pro наконец треснул. Однако более крупный iPhone 13 Pro Max выдержал и это испытание.

После чего высота была увеличена еще больше, и в конце концов оба телефона треснули. Конечно никто в здравом уме не будет бросать свой новый iPhone 13 Pro или Pro Max с потолка, но при обычном использовании и случайном падении с высоты полутора метров, будущим владельцам не стоит беспокоиться за сохранность телефона. Тем не менее многократные падения вряд ли пойдут на пользу смартфоны и в конечном итоге всё равно приведут к небольшим повреждениям и порче внешнего вида.

Таким образом, в любом случае не лишним будет защитить свой дорогущий iPhone 13 и iPhone 13 Pro с помощью чехла. Иногда высота падения вообще не имеет значения, а экран может треснуть от одного удара в реальных условиях., особенно если упадет не плашмя на пол, а ударится о какой-нибудь острый предмет или, например, острый угол стола.