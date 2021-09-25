Таким образом он станет приемником сразу двух линеек смартфонов Samsung: Galaxy S и Galaxy Note

Утечки информации, связанные с будущим топовых серий смартфонов Samsung Galaxy S и Note, с каждым днем становятся все более интригующими и запутанными. Давние слухи о том, что серия Galaxy Note полностью отменена, недавно были опровергнуты новыми заявлениями.

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Как известно смартфон Galaxy S21 Ultra получил поддержку культового пера S Pen, обычно связываемого с линейкой Galaxy Note, однако флагману начала 2021 года не хватало встроенного в корпус места для хранения стилуса, и нужен был специальный футляр, чтобы носить его с собой. Однако, согласно последним утечкам, в его наследнике Galaxy S22 этот недостаток, будет исправлен.

Сайт GalaxyClubNL утверждает, что Samsung разработала внутренний сенсор S Pen специально для Galaxy S22 Ultra. Этот компонент присутствует в смартфонах линейки Note уже пару лет и способствует автоматической активации их дисплеев при извлечении стилуса с соответствующим звуковым эффектом.

Таким образом, если это утверждение окажется точным, то объединение серий Galaxy S и Note может стать реальностью.