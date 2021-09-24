Телефон будет доступен уже 27 сентября на территории Китая

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Xiaomi показала смартфон Civi, который будет выпущен в продажу 27 сентября. Телефон оснащен процессором Snapdragon 778G от компании Qualcomm и оперативной памятью объемом до 12 ГБ. Внешне Xiaomi Civi выглядит весьма привлекательно.

Согласно информации ресурса Xiaomiui, новый смартфон Xiaomi Civi будет эксклюзивом для китайского рынка, по крайней мере пока. Что касается технических характеристик, то телефон получит 6,55-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит три версии с различным количеством оперативной памяти и встроенного накопителя.

По данным источника из китайском социальной сети Weibo Xiaomi Civi с объемом оперативной памяти 8 ГБ и встроенным накопителем на 128 ГБ будет стоить 2699 юаней, что составляет около 418 долларов США. Стоимость модели с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем составляет 2999 юаней (464 доллара США), а топовая модель Xiaomi Civi с объемом оперативной памяти 12 ГБ и 256 ГБ накопителем предположительно будет стоить 3299 юаней (510 долларов США).