Об этом рассказали китайские СМИ, основываясь на интервью Раджи Кодури

Сегодня китайские средства массовой информации опубликовали отрывок из интервью Раджи Кодури, согласно которому компании ASUS, Gigabyte и MSI являются партнерами Intel в производстве видеокарт на базе графических процессоров Intel Arc Alchemist. Однако пока не ясно будут ли они выпускать карты собственного дизайна или продукция от этих компаний будет иметь эталонную компоновку, отличаясь лишь наклейками на системе охлаждения.

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"В настоящее время есть производители, включая ASUS, MSI, Gigabyte и другие, которые будут выпускать дискретные видеокарты Intel Arc, надеясь совместно развить возможности для бизнеса на рынке технологий дискретной графики и видеокарт", - написал ресурс MyDrivers.

До сегодняшнего дня ничего не было слышно о том, чтобы Gigabyte интересовалась графическими процессорами Intel Arc, но ASUS и MSI на данный момент подтвердили сотрудничество с Intel. ASUS, например, уже выпустила дискретную видеокарту Iris Xe (DG1) с однослотовой пассивной системой охлаждения, подтверждая, что компания довольно тесно сотрудничает Intel. Кроме того, источники сайта Videocardz подтверждают, что Intel обратилась к MSI по поводу сотрудничества в производстве графических карт на базе GPU DG2. Официального ответа от MSI опубликовано не было, но если предположить, что китайские СМИ разместили правдивую информацию, то компания согласилась.

Ожидается, что ASUS, MSI и Gigabyte будут заинтересованы в запуске графических процессоров Intel Arc, учитывая, насколько тесно все компании работают друг с другом.