Galaxy Z Fold3 блестяще прошел тесты на прочность
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Одной из основных проблем серии Samsung Galaxy Z Fold является их долговечность, особенно с учетом относительно хрупкого складного дисплея. Особенно это касалось первого Galaxy Fold, выпуск которого пришлось прервать из-за многочисленных поломок дисплея в руках первых обозревателей. С тех пор Samsung упорно работает над улучшением дисплея устройства, делая его более прочным с каждым последующим поколением.
Новая серия тестов на падение, проведенная на YouTube-канале PhoneBuff, показывает, что Samsung удалось сделать новый Galaxy Z Fold3 даже более долговечным, чем собственный флагман Galaxy S21 Ultra. Samsung сообщает, что крышка шарнира теперь сделана из запатентованного алюминиевого сплава под названием Armor Shield, который на 10 процентов прочнее алюминия серии 7000. Складная панель более долговечна у Z Fold3. Это было достигнуто с помощью нового стекла Ultra Thin от Samsung и добавления слоя защитной пленки из ПЭТ.
Первое падение смартфон выдержал и не получил даже трещин, но при втором падении образовались трещины с обеих сторон. После чего телефон бросали на шарнир, а затем неоднократно на его гораздо более хрупкую переднюю панель. Несмотря на все это безобразие, Galaxy Z Fold3 продолжал работать, хотя и с некоторыми поврежденными пикселями на основном дисплее. Это побудило PhoneBuff предположить, что Galaxy Z Fold3 не менее долговечен, если не больше, чем Galaxy S21 Ultra, на основании проведенных ранее испытаний последнего. Таким образом Samsung явно добилась значительных успехов с момента запуска оригинального Galaxy Fold.
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