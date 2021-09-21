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Сертификационные документы, касающиеся серии смартфонов Pixel 6 были опубликованы вчера на веб-сайте FCC, за несколько недель до официального запуска телефонов. Сама компания Google уже раскрыла наиболее важные сведения о новой линейки Pixel 6, но некоторые детали еще предстоит узнать. Согласно появившимся документам все модели имеют поддержку WiFi 6E (6 ГГц WiFi), а некоторые модели имеют поддержку сверхширокополосной связи (UWB) и mmWave 5G.

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Поддержка UWB не должна удивлять. Как сообщалось ранее, Google работает над UWB - протоколом беспроводной связи малого радиуса действия, который полезен для точного отслеживания местоположения объектов. Поддержка UWB присутствует в телефонах Samsung, Apple и других компаний для обнаружения трекеров с поддержкой UWB от тех же компаний, но упоминание о такой же функции в смартфонах Google появляется впервые. Компания работает над поддержкой цифровых ключей от машин, что позволит смартфонам Pixel разблокировать автомобиль с помощью NFC или UWB. Источник сообщает, что Pixel 6 Pro поставляется с предустановленным приложением цифрового ключа от машин, а само оборудование UWB предоставляется Qorvo.

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Ниже представлен список моделей смартфонов серии Pixel 6, которые были сертифицированы FCC, а также информация о поддержке Wi-Fi 6E или UWB.

Обратите внимание, что не все модели поддерживают mmWave 5G, и не все модели также поддерживают сверхширокополосную связь. Похоже, что нам предстоит увидеть версии с mmWave как у Pixel 6, так и Pixel 6 Pro, и вполне возможно, у обычного Pixel 6 может отсутствовать дополнительная полоса n258.