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Благодаря различным многочисленным утечкам спецификации флагманского процессора Core i9-12900K поколения Alder Lake уже известны. Процессор получит шестнадцать физических ядер, из которых 8 будут высокопроизводительными ядрами Golden Cove, а другие 8 энергоэффективными ядрами Gracemont. Количество потоков процессора составит 24, так как энергоэффективные ядра не имеют поддержки многопоточности. Процессор будет иметь TDP 125 Вт, 30 МБ кэш-памяти третьего уровня L3, базовую тактовую частоту 3,2 ГГц, а также 5,2 ГГц в boost режиме.

Соперником после выхода новых процессоров Intel для Core i9-12900K станет нынешний флагман AMD Ryzen 9 5950X. Он также имеет 16 ядер на архитектуре Zen 3, но в отличие от процессора Intel имеет 32 потока. Чип AMD имеет базовую тактовую частоту 3,4 ГГц, разгоняясь до 4,9 ГГц в boost режиме. TDP процессора меньше соперника на 20 Вт и составляет 105 Вт. Также он имеет преимущество в объеме кеша третьего уровня, объем которого равен 64 МБ.

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Тестирование проводилось в тандеме с видеокартой GeForce RTX 3080. Других подробностей тестирования нет. Более того, неизвестна использованная при тестировании операционная система, что очень важно, так как Windows 11 имеет улучшенный планировщик, специально оптимизированный перед выходом процессоров Alder Lake.

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Что касается результатов тестирования, то Core i9-12900K набрал 14000 баллов с пресетом High в разрешении 1440p, а Ryzen 9 5950X смог показать результат лишь в 10 100 баллов при одинаковых настройках графики и разрешении. Таким образом Core i9-12900K превзошел Ryzen 9 5950X на 38,6%. Однако есть сомнения по поводу использовавшихся видеокарт. Есть подозрения, что они были разными с различными значениями тактовых частот.

В любом случае следует дождаться выхода новых процессоров Intel и полноценных игровых тестов, так как одно игровое приложение ни о чем не говорит. Кроме того, игры не является основной задачей процессора, для многих определяющим будет производительность в профессиональных приложениях, где определяющую роль играет многопоточность и объем кеша.

Процессоры Alder Lake будут выпущены уже скоро. Предполагается, что анонс запланирован во время проведения мероприятия Intel Innovation, которое пройдет с 27 по 28 октября.