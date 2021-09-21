Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Core i9-12900K опередил Ryzen 9 5950X в AoTS на 39 процентов

Игровой тест показал значительное превосходство новинки от Intel, но есть вопросы к методике тестирования
[ ] для раздела Блоги
1
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Благодаря различным многочисленным утечкам спецификации флагманского процессора Core i9-12900K поколения Alder Lake уже известны. Процессор получит шестнадцать физических ядер, из которых 8 будут высокопроизводительными ядрами Golden Cove, а другие 8 энергоэффективными ядрами Gracemont. Количество потоков процессора составит 24, так как энергоэффективные ядра не имеют поддержки многопоточности. Процессор будет иметь TDP 125 Вт, 30 МБ кэш-памяти третьего уровня L3, базовую тактовую частоту 3,2 ГГц, а также 5,2 ГГц в boost режиме.

 Соперником после выхода новых процессоров Intel для Core i9-12900K станет нынешний флагман AMD Ryzen 9 5950X. Он также имеет 16 ядер на архитектуре Zen 3, но в отличие от процессора Intel имеет 32 потока. Чип AMD имеет базовую тактовую частоту 3,4 ГГц, разгоняясь до 4,9 ГГц в boost режиме. TDP процессора меньше соперника на 20 Вт и составляет 105 Вт. Также он имеет преимущество в объеме кеша третьего уровня, объем которого равен 64 МБ.

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

 Тестирование проводилось в тандеме с видеокартой GeForce RTX 3080. Других подробностей тестирования нет. Более того, неизвестна использованная при тестировании операционная система, что очень важно, так как Windows 11 имеет улучшенный планировщик, специально оптимизированный перед выходом процессоров Alder Lake.

реклама

 Что касается результатов тестирования, то Core i9-12900K набрал 14000 баллов с пресетом High в разрешении 1440p, а Ryzen 9 5950X смог показать результат лишь в 10 100 баллов при одинаковых настройках графики и разрешении. Таким образом Core i9-12900K превзошел Ryzen 9 5950X на 38,6%. Однако есть сомнения по поводу использовавшихся видеокарт. Есть подозрения, что они были разными с различными значениями тактовых частот.

 В любом случае следует дождаться выхода новых процессоров Intel и полноценных игровых тестов, так как одно игровое приложение ни о чем не говорит. Кроме того, игры не является основной задачей процессора, для многих определяющим будет производительность в профессиональных приложениях, где определяющую роль играет многопоточность и объем кеша.

 Процессоры Alder Lake будут выпущены уже скоро. Предполагается, что анонс запланирован во время проведения мероприятия Intel Innovation, которое пройдет с 27 по 28 октября.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel geforce rtx 3080 alder lake rtx 3080 ryzen 9 5950x intel 12-gen core i9-12900k
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
+
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
19
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
13
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
13
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 123
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA дешевеют на фоне низкой цены Эфира – GeForce RTX 3080 со скидкой до 30 000 р
16
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
26
Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
25
В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia
43
Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
9
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
35
Microsoft планирует ускорить работу Windows 11, сделать мгновенное пробуждение и уменьшить размер ОС
11
Проверяем совместимость компьютера с Windows 11 – включаем TPM 2.0 и настраиваем BIOS
15
GeForce GTX 1060 с Авито VS новая GeForce RTX 3060 – оптимальная видеокарта по разумной цене от TG
13
В Японии вендинговый автомат продает б/у процессоры и попадаются Core i7 6700K за 300 рублей
22
Call of Duty Vanguard ещё не вышла из «беты», а её уже заполонили читеры
11
Выпуск видеокарт Intel Alchemist передадут партнёрам, а в продаже могут появиться кастомные модели
13
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
32
Биткоин продолжает дешеветь, а Эфир подбирается к $3000 – эксперты РБК назвали причины падения рынка
13
Владелец вывел с неактивного 9 лет Биткоин-кошелька $29.5 миллиона увеличив вложения на 36 000%
16
Первый игровой тест Intel Core i9-12900K в дуэте с NVIDIA GeForce RTX 3080 в AotS
27
Видеокарты RTX 4000 выйдут не раньше чем через год
47
Intel обвинили в нарушении патента FinFET и это грозит запретом на продажу процессоров в Китае
16
В процессорах AMD нашли новую уязвимость: под угрозой Ryzen Zen 1, Zen 2 и более старые чипы
11
Процессор Apple M1 попытались разобрать методом обратной инженерии
8

Популярные статьи

Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
189
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected
55
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
45
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
159
Выясняем, почему купить игровую видеокарту на Авито дешевле средней цены практически невозможно
44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
13
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
6
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
19
Windows 10 Pro за $8.41 и скидки до 90% – стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
+

Сейчас обсуждают

Дрыл
15:08
Даёшь бенчмарк со стопроцентным преимуществом!
Процессор Intel Core i9-12900K превзошел AMD Ryzen 9 5950X почти на 40% в последнем бенчмарке
Виталий Shokerxxx
15:07
у близов куча камер в офисах так что без нас разберутся и там матерые спецы работающие с такими преступлениями.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США запустила расследование в отношении Activision Blizzard из-за скандалов с домогательствами
Виталий Shokerxxx
15:05
откуда знаешь ты с ним жил? может он шизик. и 1 баба во всем виновата? там последняя капля в ней была и все и если этот шизик на такое пошел явно крышак уже трещал. просто бабца последняя капля.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США запустила расследование в отношении Activision Blizzard из-за скандалов с домогательствами
Зеновий Радеонович
15:04
https://www.youtube.com/watch?v=q5nhmT9rBSQ
Недавнее обновление PlayStation 5 повысило производительность консоли
Виктор Сериков
15:04
Топите его нафиг, мб цену скинут
Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
commanderx
15:03
про 39% уже была новость тут, https://overclockers.ru/blog/goldas/show/56394/core-i9-12900k-operedil-ryzen-9-5950x-v-aots-na-39-procentov сейчас уже 40 % ждем и читаем от 41-45 %
Процессор Intel Core i9-12900K превзошел AMD Ryzen 9 5950X почти на 40% в последнем бенчмарке
Виталий Shokerxxx
15:00
вот и ведут расследование в чем проблема? или думаешь амеры тупее тебя ? там свои следаки есть и службы и доказательств выше крыши у близов куча камер по офисам.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США запустила расследование в отношении Activision Blizzard из-за скандалов с домогательствами
Костя Собакин
14:58
Негры😡
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Chingizid
14:58
На счет того что не светился, а он по мне стрелял и попадал: Многие уже давно знают где обычно стоят игроки, за какими кустами и стреляют в эти точки, читы никакие не нужны для этого и легко можно ви...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Рома Котов
14:57
нфорс 4 ещё отвалами страдал, особенно на асусах, где был дебильный охлад в виде пластиночки и высокооборотистого мелкого кулера, он грелся как сатана, а потом ловил отвал
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем