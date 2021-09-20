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Компания Xiaomi готовит к запуску смартфоны серии Redmi K50. В течение последних нескольких недель в сети довольно часто появлялись утечки о грядущих смартфонах, а новая информация раскрыла подробности о процессоре и камерах флагманского телефона Redmi K50 Pro.

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Согласно данным ресурса Xiaomiui, флагман серии Redmi K50 Pro будет работать на чипсете Snapdragon 898 от Qualcomm. Этого следовало ожидать, поскольку все топовые модели предыдущих поколений серии "К" были оснащены флагманскими процессорами Qualcomm. Источник также указывает, что Redmi K50 Pro имеет кодовое название Ingres, что подтверждает слухи, появившиеся на прошлой недели.

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Что касается камеры, то Redmi K50 Pro оснащен основным датчиком на 64 Мп. Есть предположение, что этим датчиком может быть OV64B от Omnivision, компанию которому составят сверхширокоугольная и макро камеры. Ожидается, что телеобъектив в смартфоне будет отсутствовать, что не удивительно, так как Xiaomi комплектует ими только флагманские смартфоны серии Mi. Выход Redmi K50 Pro ожидается в следующем году.