AMD Instinct MI300 кроме графических чипов включает ядра Zen4.
Инсайдер ExecutableFix обнаружил новый чип под названием «SH5», которое является внутренним наименованием MI300. Это название, вероятно, относится к еще не выпущенному ускорителю вычислений Instinct MI300, преемнику MI200. По слухам, MI300 будет иметь 4 чипа с графическим процессором, что вдвое больше MI200.
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Инсайдер утверждает, что SH5 относится к поколению Zen4, это означает, что ускоритель MI300 помимо графической части может иметь чип Zen4 в том же корпусе. Утверждается, что запуск MI300 не ожидается еще как минимум в течение следующего года, что приводит к нереальности точного подтверждения появляющихся слухов. Однако было бы очень интересно посмотреть, на чем AMD в ближайшее время сосредоточит свое внимание.
Это не первый раз, когда появляется информация о высокопроизводительных APU. В статье «Проектирование и анализ APU для Exascale Computing» AMD описала такую высокопроизводительную конструкцию, использующей многослойную память HBM поверх чиплетов GPU, которые будут объединены с чиплетами CPU.
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Стоит также отметить, что еще в 2019 году известный инсайдер Komachi обнаружил первые следы того, что AMD MI200 представляет собой APU.
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