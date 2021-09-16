Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня в сети появилась новая порция информации от инсайдера @momomo_us о грядущих сериях процессоров Alder Lake, Sapphire Rapids-X и Raptor Lake. Этот инсайдер является очень надежным источником информации. Именно он опубликовал первую фотографию сокета Intel LGA1700 и фотографию чипсета Z690.

реклама

Согласно информации @momomo_us, теперь ожидается, что Intel выпустит свой чипсет W790 для high-end настольных компьютеров в третьем квартале 2022 года. Это противоречит дорожной карте, которая была опубликована в июле. Инсайдер утверждает, что набора микросхем X699 для серии Alder Lake не существует в природе, но есть платформа W790 для рабочих станций, которая появится одновременно с серией настольных процессоров Raptor Lake 13-го поколения.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Еще одна интересная часть сообщения заключается в том, что Intel в 2021 году выпустит свои чипсеты серии 600, как среднего так и высокого уровня Это также противоречит предыдущим слухам, утверждавшим, что в текущем году будут доступны материнские платы только на флагманском чипсете Z690 вместе с процессорами серии K. Что касается чипов не K серии, то предполагается, что они будут иметь тактовую частоту на 100 МГц ниже.

Появление чипсетов H670, B660 и H610 уже в четвертом квартале этого года может указывать на то, что Intel может выпустить модели Alder lake не только высокого класса, но и для массового рынка, так как никто в здравом уме не станет в бюджетную материнскую плату устанавливать топовые процессоры.