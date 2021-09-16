Процессоры Intel Sapphire Rapids для чипсета W790 выйдут в 3 квартале 2022 года вместе с Raptor Lake
Сегодня в сети появилась новая порция информации от инсайдера @momomo_us о грядущих сериях процессоров Alder Lake, Sapphire Rapids-X и Raptor Lake. Этот инсайдер является очень надежным источником информации. Именно он опубликовал первую фотографию сокета Intel LGA1700 и фотографию чипсета Z690.
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Согласно информации @momomo_us, теперь ожидается, что Intel выпустит свой чипсет W790 для high-end настольных компьютеров в третьем квартале 2022 года. Это противоречит дорожной карте, которая была опубликована в июле. Инсайдер утверждает, что набора микросхем X699 для серии Alder Lake не существует в природе, но есть платформа W790 для рабочих станций, которая появится одновременно с серией настольных процессоров Raptor Lake 13-го поколения.
Еще одна интересная часть сообщения заключается в том, что Intel в 2021 году выпустит свои чипсеты серии 600, как среднего так и высокого уровня Это также противоречит предыдущим слухам, утверждавшим, что в текущем году будут доступны материнские платы только на флагманском чипсете Z690 вместе с процессорами серии K. Что касается чипов не K серии, то предполагается, что они будут иметь тактовую частоту на 100 МГц ниже.
Появление чипсетов H670, B660 и H610 уже в четвертом квартале этого года может указывать на то, что Intel может выпустить модели Alder lake не только высокого класса, но и для массового рынка, так как никто в здравом уме не станет в бюджетную материнскую плату устанавливать топовые процессоры.
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