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Компания Apple наконец-то представила iPhone 13 и iPhone 13 Mini вместе с новыми iPad. Удивительно, что Apple выпустила iPhone 13 mini, учитывая, что его предшественник продавался не очень хорошо. Как и предсказывалось утечками, iPhone 13 и iPhone 13 mini являются лишь обновлением своих предшественников. Самое интересное, как всегда, припасено для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

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iPhone 13 получил 6,1-дюймовый OLED дисплей, а iPhone 13 mini - 5,4-дюймовый. Обе модели имеют защиту Ceramic Shield на передней панели, защиту IP68 и яркость дисплея 800 нит, которая может доходить до 1200 в режиме HDR. Другие функции включают поддержку Dolby Vision и HLG. Размер челки немного уменьшился, но всё также режет глаз. В ней находится датчик Face ID и 12-мегапиксельная селфи-камера.

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За работу смартфонов отвечает чипсет A15 Bionic. Он включает шесть процессорных ядер, повторяя конфигурацию предшественника. Кроме того, A15 Bionic, устанавливаемый в iPhone 13 и iPhone 13 mini, оснащен четырьмя ядрами графического процессора (в iPhone 13 Pro и Pro Max их пять). Также имеется поддержка сетей 5G и новый процессор обработки сигналов изображения (ISP).

iPhone 13 и iPhone 13 mini комплектуются двумя 12-мегапиксельными датчиками на задней стороне смартфона. Широкоугольный объектив поддерживает оптическую стабилизацию изображения со сдвигом датчика, которая была эксклюзивной в прошлогоднем iPhone 12 Pro Max. Он имеет диафрагму f/1,6 и фокусное расстояние 26 мм, а кинематографический режим позволяет мгновенно переключать фокус на объект съемки. Емкость аккумуляторов неизвестна, но Apple утверждает, что iPhone 13 и iPhone 13 mini работают на 2,5 и 1,5 часа больше соответственно, чем iPhone 12.

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Что касается стоимости, то IPhone 13 стоит от 799 долларов, а iPhone 13 mini - от 699 долларов. Оба устройства доступны для предварительного заказа на веб-сайте Apple в пяти цветах: Starlight, Midnight, Blue, Pink и Red.