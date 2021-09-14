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Alder Lake станет первой платформой Intel, получившей поддержку памяти DDR5, что даст ей преимущество перед AMD, которая получит такую поддержку только в 2022 году. Несмотря на то, что это должно стать преимуществом для Intel, некоторые тесты DDR5 показывают, что Intel не получит в этом плане большого превосходства. Утечка тестов памяти DDR5 опубликована на китайском форуме пользователем Twitter nas32967961.

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Точное название процессора Alder Lake, использованного для теста, не указывается, но CPU-Z указывает 10 ядер, поэтому предполагается, что это Core i5-12600K с 6 большими ядрами и 4 маленькими ядрами. Что касается памяти, то AIDA64 идентифицирует ее как двухканальную DDR5-6400 с таймингами 40-40-85 CR2. Судя по всему, новая платформа Alder Lake имеет режим Gear 4 в дополнение к режимам Gear 1 и Gear 2, которые были добавлены с платформой Rocket Lake, запущенной в этом году. Gear 1 предлагает соотношение 1:1 между частотами контроллера памяти и RAM, в то время как Gear 2 снижает скорость контроллера памяти вдвое, чтобы достичь более высоких частот. Это в свою очередь приводит к увеличению задержки. Согласно информации Tom’s Hardware, увеличение частоты с DDR4-2933 до DDR4-3200 добавляет около 7 нс задержек, и это пагубно для большинства игр, так как DDR4 с более низкой тактовой частотой помогает увеличить количество кадров в секунду на 5%. В режиме Gear 4 эта разница ещё сильнее увеличивается, поскольку он дополнительно снижает скорость контроллера памяти до скорости ОЗУ. Это позволяет памяти DDR5 работать на номинальной скорости и предлагает впечатляющие показатели пропускной способности (90 ГБ/с для DDR5-6400), но также значительно увеличивает задержку (92,5 нс), что делает ее бесполезной для игр.

Поскольку серия процессоров Alder Lake изначально поддерживает только DDR5-4800, лучше всего придерживаться этого значения в игровых компьютерах, а более высокочастотные модули использовать для приложений, которые действительно выигрывают от дополнительной пропускной способности. О том, что память DDR5 будет иметь более высокие задержки было известно, но на платформе Intel, похоже, ситуация усугубляется. Будет интересно посмотреть, сможет ли AMD решить эту проблему, учитывая, что решения поколение процессоров Zen 1, представленных в 2017 году, имело так же проблемы с большими задержками памяти.