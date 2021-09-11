Смартфоны Xiaomi 12, Redmi K50 Pro и Poco F4 получат Snapdragon 898
Несколько недель назад в сети появилась информация, что смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra имеют кодовые названия "Cupid" и "Zeus" соответственно. Собственный Mi код Xiaomi теперь подтвердил это, а также предоставил дополнительную информацию о производственных планах компании.
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Согласно данным Xiaomiui, код MIUI указывает на четыре устройства от Xiaomi, которые будут работать на грядущем флагманском чипсете Snapdragon 898 компании Qualcomm. Устройства имеют кодовые названия «Cupid», «Zeus», «Ingres» и «Wukong». Три из них являются названиями мифических существ, но неизвестно, что означает «Ingres».
Как упоминалось ранее, «Cupid» и «Zeus» - это смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra. Источник считает, что «Ingres» может быть Redmi K50 или, что более вероятно, Redmi K50 Pro, а «Wukong» может быть новым смартфоном Poco, например, Poco F4 или Poco F4 Pro. Стоит отметить, что сведения о Redmi K50 и Poco F4 на данный момент являются только предположениями, которые нуждаются в дополнительных подтверждениях.
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