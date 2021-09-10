Вышел трейлер игры God Of War Ragnarok с демонстрацией новых персонажей и обновленной механики
После месяцев ожидания студия Santa Monica Studios наконец-то вчера представила игру God Of War Ragnarok. Как и ожидалось, она продолжает историю тепло встреченной критиками God Of War 2018 года. Сообщение в официальном блоге PlayStation и трейлер игры дают общее представление о грядущей игре.
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Трейлер God Of War Ragnarok начинается с раскрытия одного из главных антагонистов игры: Фрейи. Также в игре будут присутствовать уже знакомые персонажи, такие как Мимир, Брок и Синдри. Кроме того, игроки увидят персонажа, которого считали мертвым в предыдущей игре по имени Тир.
В God Of War 2018 года нельзя было получить доступ к трем из девяти миров (Свартальфхейм, Ванахейм, Асгард), которые предлагала игра. Новая God Of War Ragnarok позволит получить доступ ко всем девяти мирам. Также будут добавлены несколько новых областей в шести мирах первой части.
К сожалению, на данный момент у God Of War Ragnarok нет не только точной даты выхода, но даже не известен год выпуска. В лучшем случае можно ожидать, что игра выйдет в конце 2022 года или даже в 2023 году. Кроме того, существует вероятность, что срок выхода может сдвинуться еще дальше, поскольку Santa Monica Studios работает над ещё и над другой игрой. Наверняка известно только то, что God Of War Ragnarok будет эксклюзивом для консоли PS5.
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