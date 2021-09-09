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С запуском семейства процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения Core, запланированным на конец 2021 года, производители обновят свои линейки настольных компьютеров и ноутбуков, и похоже, что Samsung будет одной из первых компаний, представив новую линейку Galaxy Book. Именно один из таких ноутбуков Samsung был замечен в базе данных UserBenchmark с процессором Alder Lake-P. Судя по предыдущим слухам, мобильные процессоры Alder Lake станут доступны только с начала 2022 года, поэтому обновленные Galaxy Books могут быть анонсированы на выставке CES в январе.

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Samsung заменит существующие четырехъядерные чипы Tiger Lake на 14-ядерные/20-поточные процессоры Alder Lake-P, включающие 6 больших ядер Golden Cove с поддержкой многопоточности и 8 маленьких ядер Gracemont без многопоточности. UserBenchmark сообщает о средней тактовой частоте 2,25 ГГц для нового процессора Alder Lake в грядущем Galaxy Book с идентификатором NP_930QED, который говорит, что это, вероятно, ранний образец с более низкими тактовыми частотами. Модель не имеет дискретного графического процессора, но сам процессор Alder Lake оснащен iGPU Iris Xe на основе архитектуры Xe-LP.

Что касается хранилища, то в ноутбуке установлен SSD PM9A1 256 ГБ NVMe Gen 4 x4 от самой Samsung, но будут варианты с большей емкостью. Самым интересным является поддержка памяти DDR5. UserBenchmark сообщает о 16 ГБ оперативной памяти со скоростью 6400 Мбит/с, но работающей лишь на скорости 4400 Мбит/с, это может означать, что ноутбук оснащен LPDDR5X. Информации о разрешении экрана нет, но Samsung, вероятно, не будет заменять текущие AMOLED-экраны разрешением 1080p, чтобы сильно не повышать стоимость ноутбуков.