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Сегодня, благодаря порталу PC Inquisitor, появилась возможность узнать подробности о грядущем флагманском чипсете Intel Z690 для процессоров Alder Lake, а также взглянуть на новую фотографию самого процессора.

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Как видно из изображения выше для сокета LGA1700 потребуется больше контактных площадок, что вынудило Intel перейти к использованию прямоугольного дизайна процессоров Alder Lake. Это первая фотография чипа Alder Lake с прошлого года, когда в сеть попала дебютная фотография инженерного образца процессора:

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Кроме того, у PC Inquisitor появилось больше информации о графических процессорах следующего поколения. Ниже представлена блок-схема флагманского чипсета Z690 для новых материнских плат.

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Согласно схеме набор логики Z690 получит линии PCIe Gen5 в виде 1 × 16 либо 2 × 8, которые будут непосредственно соединены с центральным процессором, тогда как набор микросхем будет поддерживать до 12 линий PCIe Gen4 и до 16 линий PCIe Gen3. Такая конфигурация шины PCI Express означает, что процессор будет поддерживать до четырех накопителей PCIe Gen4 NVMe без использования 16 линий PCIe Gen5, которые могут быть полностью отданы дискретному графическому процессору.

Процессоры Alder Lake 12-го поколения будут поддерживать память стандартов DDR5 или DDR4 в двухканальном режиме. Приведенная выше схема подтверждает слайд, представленный на дне архитектуры Intel, на котором упоминалась поддержка памяти DDR5-4800 и DDR4-3200. Кроме этого DMI (Direct Media Interface) также будет обновлен. Текущая серия Core 11-го поколения уже получила DMI 3.0 с 8 полосами, тогда как чипсет Z690 будет обновлен до PCI Gen4 x8.

Напомню, что выход процессоров нового поколения и материнских плат на базе чипсета Z690 состоится 17 ноября.