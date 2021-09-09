Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стали известны характеристики чипсета Intel Z690: поддержка 28 линий PCIe и DMI 4 поколения

Информация стала доступна, благодаря ресурсу PC Inquisitor
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Сегодня, благодаря порталу PC Inquisitor, появилась возможность узнать подробности о грядущем флагманском чипсете Intel Z690 для процессоров Alder Lake, а также взглянуть на новую фотографию самого процессора.

реклама

 Как видно из изображения выше для сокета LGA1700 потребуется больше контактных площадок, что вынудило Intel перейти к использованию прямоугольного дизайна процессоров Alder Lake. Это первая фотография чипа Alder Lake с прошлого года, когда в сеть попала дебютная фотография инженерного образца процессора:

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

 Кроме того, у PC Inquisitor появилось больше информации о графических процессорах следующего поколения. Ниже представлена блок-схема флагманского чипсета Z690 для новых материнских плат.

реклама

 Согласно схеме набор логики Z690 получит линии PCIe Gen5 в виде 1 × 16 либо 2 × 8, которые будут непосредственно соединены с центральным процессором, тогда как набор микросхем будет поддерживать до 12 линий PCIe Gen4 и до 16 линий PCIe Gen3. Такая конфигурация шины PCI Express означает, что процессор будет поддерживать до четырех накопителей PCIe Gen4 NVMe без использования 16 линий PCIe Gen5, которые могут быть полностью отданы дискретному графическому процессору.

 Процессоры Alder Lake 12-го поколения будут поддерживать память стандартов DDR5 или DDR4 в двухканальном режиме. Приведенная выше схема подтверждает слайд, представленный на дне архитектуры Intel, на котором упоминалась поддержка памяти DDR5-4800 и DDR4-3200. Кроме этого DMI (Direct Media Interface) также будет обновлен. Текущая серия Core 11-го поколения уже получила DMI 3.0 с 8 полосами, тогда как чипсет Z690 будет обновлен до PCI Gen4 x8.

 Напомню, что выход процессоров нового поколения и материнских плат на базе чипсета Z690 состоится 17 ноября.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel alder lake alder lake-s intel 11-gen intel 11 intel 12-gen z690
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
53
Обзор приложения для конвертирования Wondershare UniConverter
6
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
40
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
42

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 53
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры становятся жертвами воров, теряя дорогостоящее оборудование на миллионы рублей
77
Виталик Бутерин перечислил свои ошибки и оказался недоволен выбором первых инвесторов Эфириума
16
Аналитики РБК назвали основные причины падения курса Биткоина на 9000 долларов за несколько часов
30
Xiaomi выпустила большой сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 116 актуальных смартфонов
1
Блокировки Роскомнадзора нарушили работу World of Tanks и World of WarShips
21
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
95
Криптовалюты обвалились – Биткоин потерял 12%, а Эфир просел на 16% за несколько часов
85
Ubisoft начала бесплатную раздачу Far Cry 3
11
Intel поделилась с клиентами результатами тестов памяти типа DDR5-4800
19
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
22
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 может выйти в 2022 году и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3080
43
Глава Роскосмоса пригласил Илон Маска в Россию на чаепитие
83
Правительство США усилило давление на криптовалюты, а аналитики ожидают падения Биткоина до $20 000
37
Цена Bitcoin упала на $6 000 за час из-за проблем с внедрением криптовалюты в Сальвадоре
50
Переход на Windows 11 может решить проблему читерства в играх благодаря протоколу TPM 2.0
37
СМИ: МВД планирует привлечь к ответственности продавцов читов для World of Tanks
18
Российский бизнесмен потерял 34 миллиона рублей при попытке купить Биткоины
17
AMD улучшит в процессорах Zen4 управление питанием и температурой
34
Глобальную версию Xiaomi Mi Pad 5 протестировали в Geekbench 5
+
Юрист прокомментировал иск Take-Two Interactive против авторов портов GTA 3 и Vice City
3

Популярные статьи

Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
57
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая
20
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
61
Собираем мощный ПК для игр на максималках
112
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
51
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
53
Распродажа 2021 – Windows 10, MS Office и полезные утилиты со скидкой до 90%
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
101
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Часть вторая
3
Что там с космосом - о колонизации Марса, лунной базе и других проектах по освоению галактики
52

Сейчас обсуждают

MriS
22:18
Какие тесты, елси он Винду по 100 раз переставляет в день и Линь на втором ssd держит про запас. 😁 Там горе-сборка пк, нет смысла тесты проводить. Фейк будет один.
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
nax
22:16
В будущем не будет налогов и денег 😃
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
Артур Рейх
22:15
1/2???
Новые детали о чипсете Intel Z690 для процессоров Alder Lake-S — режим Gear 4 для DDR5 и DMI 4.0
Vovix
22:15
Чем лучше? Проще дикарей усмирять?
Что там с космосом - о колонизации Марса, лунной базе и других проектах по освоению галактики
nax
22:13
Игровая индустрия создаёт много рабочих мест для людей творческих профессий. Майнерастия плодит неандертальцев и умственно отсталых людей.
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
Antichrist
22:12
Может на более менее сильном конфиге разницы не видно, но стоит взять что-то по слабей, и сразу видны отличия, по крайней мере последних версий 10 и 11, вторая как-то по хуже.
Windows 11 будет быстрее Windows 10 благодаря оптимизации процессора и памяти
Antichrist
22:10
Чисто по внешней оболочке, одиннадцать выглядит свежей, лучше, а вот производительность... Придётся ждать пятое октября, а пока что после обнов, она стала хуже работать.
Windows 11 будет быстрее Windows 10 благодаря оптимизации процессора и памяти
Motor Head
22:09
Игродаун с больной фантазией , постоянно несет дичь )))
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
Inqizitor
22:06
Gear 4 с делителем 1:4 - агонь!!!
Для работы с DDR5 контроллер памяти Alder Lake-S получит режим Gear 4 с соотношением частот 1 к 4
Xenos_One
22:05
это проблемы в голове у отдельных личнойстей, не стоит им уделять много внимания, а из двух планет, лушче подойдет первая
Что там с космосом - о колонизации Марса, лунной базе и других проектах по освоению галактики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем