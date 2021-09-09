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Ожидается, что грядущие процессоры AMD Ryzen на основе архитектуры Zen 4 получат многочисленные улучшения, существенно повышающие производительность. Согласно информации Igor's Lab, AMD также улучшила показатели мощности и тепловыделения чипов линейки Raphael.

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Как отмечается в отчете, AMD работает над устранением общих проблем с управлением питанием и значениями температуры в своей будущей линейке процессоров. Учитывая, что в течение последних нескольких поколений появлялись сообщения о некорректных показаниях температуры процессоров AMD, это было бы верным шагом со стороны компании.

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Степень охлаждения процессора зависит от одного показателя, а именно от Tcontrol (Tctl). Если процессор сообщает о более высоком значении Tctl, то вентилятор на кулере вращается с более высокой скоростью, а если о более низком Tctl, то скорость вращения вентиляторов замедляется. Частью Tctl является функция под названием CUR_TEMP, реализация которой в линейке Raphael была переработана. В предыдущих поколениях Ryzen параметр CUR_TEMP был нестабильным и приводил к случайной раскрутке или торможению вентилятора. В Raphael CUR_TEMP была переработана, чтобы выводить более плавную кривую и передавать вентиляторам более четкие значения температуры, что привело к более стабильной работе вентилятора и более низкому уровню шума.

Таким образом, AMD стремится улучшить показатели энергопотребления, что в свою очередь напрямую влияет на показатели шумности системы в целом.