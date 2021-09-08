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Смартфоны Samsung серии Galaxy A получат чипсеты Exynos с графикой AMD RDNA

Об этом сообщает инсайдер FrontTron
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 Серия смартфонов Samsung Galaxy A за последний год значительно улучшилась, и телефоны этой серии сыграли ключевую роль в сохранении доли рынка компанией Samsung, несмотря на сокращение продаж флагманских Galaxy S. Судя по новой информации, Samsung оснастит следующее поколение смартфонов серии Galaxy A еще более совершенным аппаратным обеспечением.

 Согласно сообщению инсайдера FrontTron, телефоны серии Galaxy A следующего поколения будут оснащены новым чипсетом Exynos с графическим процессором компании AMD на архитектуре RDNA. Предполагается, что такими смартфонами станут Galaxy A43, Galaxy A53 и Galaxy A73.

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 Источник утверждает, что рассматриваемый чипсет Exynos будет идентичен флагманскому Exynos 2200, который дебютирует в серии Galaxy S22. Однако реализация его в серии Galaxy A будет отличаться, поскольку телефоны получат вариант с более низкими тактовыми частотами, меньшим количеством графических ядер и архитектурой Cortex-A78. Даже внутри серии Galaxy A будут различия в производительности. Смартфоны начального уровня, такие как Galaxy A23 и Galaxy A33, должны получить версию с двумя вычислительными модулями, в то время как более мощные модели, такие как Galaxy A73, получат версию с четырьмя графическими вычислительными модулями.

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amd samsung galaxy rdna exynos galaxy a exynos 2200 galaxy s22
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Kutuz
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Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
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