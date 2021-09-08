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На прошлой неделе издание New York Times опубликовало отчет, посвященный использованию энергии при добыче Биткоинов, и в нем говорилось о том, какое воздействие добыча криптовалюты оказывает на окружающую среду.

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NYT сообщило, что потребление энергии Биткоином увеличилось примерно в десять раз всего за последние пять лет до 91 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии ежегодно, что составляет почти 0,5 процента всей электроэнергии, потребляемой в мире, и даже больше, чем потребляют отдельные страны, например, Финляндия. Конечно это не новая информация. Воздействие Биткоина на окружающую среду подвергалось критике в течение многих лет, а его противники говорили, что тратить столько энергии на цифровую валюту расточительно, тем более, что большая часть этой энергии вырабатывается путем сжигания углеводородов и угля.

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Следует учитывать и другие факторы воздействия на окружающую среду, например, скорость, с которой майнеры выводят из строя оборудование, используемое в их установках. NYT утверждает, что даже сокращения количества электронных отходов, производимых майнерами, и перехода на возобновляемые источники энергии будет недостаточно, чтобы оправдать использование такого количества.

Однако, в последнее время использование возобновляемых источников энергии при майнинге неуклонно растет. «Во всем мире оценки использования возобновляемых источников энергии при майнинге варьируются от 40 до почти 75 процентов», - говорится в сообщении New York Times.

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