Тёмный режим в Windows 11 получит собственный набор звуков
Компания Microsoft представила в Windows 11 звуки пользовательского интерфейса для разных тем, чтобы еще больше улучшить взаимодействие с пользователем. Согласно Bleeping Computer, в светлом режиме звук будут ярче и громче. Между тем, темный режим будет иметь немного более низкие тона и приглушенный звук, соответствующий элементам пользовательского интерфейса в темном режиме.
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Но не следует беспокоиться, так как звук в темном режиме не будет резким или пугающим. Microsoft заявляет, что звук в Windows 11 необходимо обновить, чтобы он соответствовал новому пользовательскому интерфейсу Windows 11. Таким образом, все звуки, которые слышны в Windows 11, как в светлом, так и в темном режиме, будут гораздо более мягкими по сравнению с таковыми в Windows 10.
Стоит также сказать, что разница между светлой и темной версиями очень незначительная и заметна только при воспроизведении нескольких аудиофайлов подряд. Поэтому, когда пользователь постоянно переключается между темным или светлым режимами в операционной системе Windows 11, то, вероятно, даже не заметит разницы.
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