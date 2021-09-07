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В прошлом месяце новостные агенства распространили сообщения о том, что тайваньский производитель полупроводников TSMC проинформировала своих клиентов о повышении цен на 20%, что, вероятно, вызвано невероятным спросом на полупроводниковую продукцию, включая центральные и графические процессоры, процессоры для консолей, смартфонов и т. д. Еще хуже для потребителей то, что в результате розничные цены неминуемо возрастут.

Но похоже, что TSCM не желает портить партнерские отношения со своим основным клиентом, компанией Apple. По словам аналитика Лу Синчжи, заказы "яблочно" конторы составляют более двадцати процентов выручки TSMC, поэтому контрактные цены для Apple выросли всего на 3%.

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Поддержка Apple со стороны TSMC неудивительна. Сообщается, что американская корпорация заказала у своего поставщика более 100 миллионов чипов A15 Bionic, чтобы гарантировать доступность iPhone 13 для своих поклонников и не столкнуться с такими же проблемами, какие сегодня испытывают многие крупные компании, включая AMD, Nvidia, Qualcomm и другие.