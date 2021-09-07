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A15 Bionic превосходит Exynos 2200 и A14 Bionic, но подвержен троттлингу

Такую информацию сообщил инсайдер FrontTron
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 Графический процессор в чипсете A14 Bionic показывает впечатляющую производительности, но Apple не сидит сложа руки и стремиться значительно повысить данный показатель в грядущем A15 Bionic, который должен стать сердцем смартфонов новой серии iPhone 13. Согласно новой утечке результатов тестов, грядущий чипсет превосходит всех конкурентов.

 Графический процессор A15 Bionic может оснащаться 6 ядрами, так же как и A14 Bionic, но тестовый запуск Manhattan 3.1 с использованием GFXBench показывает, что он превосходит конкурентов, достигая средней частоты кадров 198 кадров в секунду при первом прогоне тестов. К сожалению, во время второго прогона теста средняя частота кадров снижается до 140–150 кадров в секунду.

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 Такой результат не является чем-то необычным, поскольку производители смартфонов часто ограничивают возможности процессоров, чтобы температура чипа оставалась приемлемой. Судя по результатам, Apple в данном случае также придерживается этого правила. Однако следует отметить, что эти результаты намного опережают то, что может показать графический процессор A14 Bionic.

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 Интересно, что при выполнении одного и того же теста Manhattan 3.1 пиковая производительность графических процессоров A14 Bionic и грядущего Exynos 2200 позволяет обоим чипсетам достигать средней частоты кадров 170,7 FPS. По сравнению с A14 Bionic будущий чипсет Apple в этом конкретном тесте на 13,7% быстрее. Но необходимо помнить, что результаты будут различаться для разных приложений, но даже при таком же количестве ядер графического процессора, как у A14 Bionic, новый A15 Bionic обеспечивает более высокую производительность.

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apple apple a14 a14 bionic apple a15 a15 bionic
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