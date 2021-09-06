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К выходу готовится смартфон Nubia RedMagic 6S Pro, который станет обновлением существующего RedMagic 6 Pro, в немалой степени благодаря его новому чипсету Snapdragon 888+.

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Сегодня производитель раскрыл интересную особенность смартфона, а точнее одной из версий смартфона, получившей название Ghost 6S Pro. Особенностью данной версии является наличие полупрозрачной задней панели. Такой шаг не является чем-то новым, однако в смартфоне от Nubia такая панель носит эстетический характер. Дело в том, что под задней крышкой находится вентилятор, который теперь оснащен светодиодами RGB и имеет скорость вращения 20000 об/мин.

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Версия Ghost 6S Pro также имеет высочайшую в своем классе частоту обновления дисплея 165 Гц, частоту отклика сенсорного слоя 720 Гц, а игровые кнопки 500 Гц. Конечно не все мобильные игры могут поддерживать такие характеристики, но с появлением всё большего числа подобных смартфонов заставят разработчиков провести соответствующие оптимизации своих игровых приложений.

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Еще одной особенностью смартфона является внедрение нового датчика сердечного ритма, встроенного в сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Он не предназначен для отслеживания состояния здоровья, а лишь расширяет возможности биометрической аутентификации.

В настоящее время стоимость смартфона оценивается в 599 долларов США за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет представлен в двух цветах: черном или белом цвете «Cyborg». Версия Ghost будет иметь топовую конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти, а её стоимость составит 729 доллара.