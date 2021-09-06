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Чипсет Dimensity 2000 оказался эффективнее Snapdragon 898 и Exynos 2200

Это достигается благодаря использованию 4-нм техпроцесса
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 На прошлой неделе появилось сообщение о планах компании MediaTek выпустить новый флагманский чипсет Dimensity 2000, который, как ожидается, будет конкурировать с грядущим флагманом Snapdragon 898 от Qualcomm, имея преимущество перед последним в виде более низкой стоимости. Похоже, что Dimensity 2000 может превзойти Snapdragon 898 не только в цене.

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 Согласно свежей информации, чипсет Dimensity 2000 будет построен на 4-нм техпроцессе MediaTek. Это подтверждает появившееся еще в июле сообщение о планах MediaTek превзойти Qualcomm с помощью первого в мире 4-нм производственного процесса, разработанного TSMC.

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 Если это так, то MediaTek станет лидером в отрасли. Например, текущие флагманские чипсеты Snapdragon 888 и Exynos 2100 построены на 5-нм техпроцессе Samsung и имеет не самую впечатляющую эффективность.

 Учитывая выше сказанное, скорее всего, Dimensity 2000 предложит лучшую эффективность при одинаковой производительности, чем Snapdragon 898 и Exynos 2200, оба из которых, как ожидается, будут построены на новом 4-нм техпроцессе Samsung. Однако не обойдется в новом чипсете и без минусов, ожидается, что чипсет MediaTek будет несколько хуже в плане графической производительности.

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mediatek snapdragon snapdragon 888 dimensity exynos 2100 snapdragon 898 exynos 2200 dimensity 2000
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