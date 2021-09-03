Xiaomi выпустила глобальные прошивки MIUI 12.5 Enhanced Edition
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Компания Xiaomi выпустила свою оболочку MIUI 12.5 Enhanced Edition на глобальный рынок, уже разослав обновление на несколько устройств в Китае. На данный момент Xiaomi также выпустила MIUI 12.5 Enhanced Edition для смартфонов Mi 11X в Индии и POCO F3 во всем мире.
Обновление содержит исправление безопасности от августа 2021 года и теперь развертывается на некоторых устройствах в виде стабильной бета-версии. Xiaomi заявляет, что MIUI 12.5 Enhanced Edition приносит на смартфоны повышенную производительность, обновленные алгоритмы и "атомизацию" памяти. По сути, обновление должно снизить энергопотребление при одновременном повышении производительности.
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Ранее компания заявляла, что обновления начнут развертываться с четвертого квартала 2021 года. Таким образом, более ранний старт обновления вызывает только удивление, так как обычно с выпуском обновлений у компании наблюдаются проблемы, а пользователи месяцами ждут очередных прошивок.до которого остается месяц. Скачать прошивки V12.5.3.0.RKHINXM и V12.5.3.0.RKHMIXM для Mi 11X и POCO F3 соответственно по ссылкам: Mi 11X - V12.5.3.0.RKHINXM и POCO F3 - V12.5.3.0.RKHMIXM.
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