Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

INNO3D выпустила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 iCHILL BLACK с гибридной системой охлаждения, использующей кулер AIO.

реклама

Гибридная система охлаждения линейки INNO3D iCHILL BLACK сочетает в себе кулер AIO с комбинацией 120-мм радиатора и вентилятора, а также еще один 90-мм вентилятор непосредственно на кожухе. Передача тепла происходит посредством двух тепловых трубок, которые эффективно отводят тепло от графического процессора и памяти. INNO3D позиционирует iCHILL BLACK как тихие рабочие карты и утверждает, что система охлаждения поддерживает температуру графического процессора на уровне 68°C, памяти на уровне 77°C и подсистемы питания на уровне 82°C, при этом уровень шума не превышает 28 дБ.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Благодаря гибридному охлаждению тактовая частота графического процессора может достигать 1710 МГц на NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и 1770 МГц на RTX 3080.

Как следует из названия INNO3D iCHILL BLACK, карты имеют полностью черный дизайн, а металлический кожух помогает отводить тепло. Количество портов вывода изображения стандартно и включает 3 порта DisplayPort 1.4a и 1 порт HDMI 2.1.

реклама

Видеокарты INNO3D GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 iCHILL BLACK представляют собой отличные модели с высочайшей производительностью. Цена и доступность в настоящее время неизвестны, но не трудно предположить, что карты будут дороже стандартных вариантов.