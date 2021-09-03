INNO3D представила GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 iCHILL BLACK с системой охлаждения AIO
INNO3D выпустила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 iCHILL BLACK с гибридной системой охлаждения, использующей кулер AIO.
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Гибридная система охлаждения линейки INNO3D iCHILL BLACK сочетает в себе кулер AIO с комбинацией 120-мм радиатора и вентилятора, а также еще один 90-мм вентилятор непосредственно на кожухе. Передача тепла происходит посредством двух тепловых трубок, которые эффективно отводят тепло от графического процессора и памяти. INNO3D позиционирует iCHILL BLACK как тихие рабочие карты и утверждает, что система охлаждения поддерживает температуру графического процессора на уровне 68°C, памяти на уровне 77°C и подсистемы питания на уровне 82°C, при этом уровень шума не превышает 28 дБ.
Благодаря гибридному охлаждению тактовая частота графического процессора может достигать 1710 МГц на NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и 1770 МГц на RTX 3080.
Как следует из названия INNO3D iCHILL BLACK, карты имеют полностью черный дизайн, а металлический кожух помогает отводить тепло. Количество портов вывода изображения стандартно и включает 3 порта DisplayPort 1.4a и 1 порт HDMI 2.1.
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Видеокарты INNO3D GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 iCHILL BLACK представляют собой отличные модели с высочайшей производительностью. Цена и доступность в настоящее время неизвестны, но не трудно предположить, что карты будут дороже стандартных вариантов.
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