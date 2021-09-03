Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Teamgroup опубликовала видео с анонсом мероприятия, на котором будут представлены новые устройства хранения данных и новые модули памяти DDR5. Само событие пройдет через три недели 23 сентября. Из того, что компания показала в видео, особенное внимание привлекает твердотельный накопитель M.2 с системой охлаждения AIO.

реклама

Видео от Teamgroup показывает, что компания планирует выпустить пять различных продуктов: твердотельный накопитель Cardea A440 Pro M.2, твердотельный накопитель Cardea Liquid II M.2, портативный твердотельный накопитель M200 и модули памяти Vulcan и Delta RGB DDR5.

Твердотельный накопитель Cardea Liquid II M.2 пришел на смену твердотельному накопителю PCIe 3.0 Cardea Liquid M.2 и представляет собой превосходное решение с жидкостным охлаждением, включающее кулер AIO с одним вентилятором и массивный радиатор на твердотельном накопителе M.2. Многие сочтут подобного рода систему охлаждения излишней, однако на данный момент неизвестны характеристики накопителя и его тепловыделение. Ожидается, что Cardea Liquid II будет использовать интерфейс PCIe 4.0.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Что касается других продуктов, то твердотельный накопитель Cardea A440 Pro M.2 станет обновлением стандартного Cardea A440, представленного в настоящее время на рынке, и предложит более высокую скорость передачи данных, увеличенный срок службы и крупный радиатор. Что касается портативного SSD M200, то его характеристики неизвестны, так как название и изображение мало что говорят о продукте.

В видео также были продемонстрированы модули оперативной памяти Vulcan и Delta RGB DDR5. Как и другие модули серии Vulcan, память Vulcan DDR5 должна охватывать игровой сегмент начального уровня, в то время как Delta RGB DDR5 принадлежит сегмент для энтузиастов.