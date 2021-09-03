Teamgroup готовит SSD накопитель M.2 с кулером AIO
Компания Teamgroup опубликовала видео с анонсом мероприятия, на котором будут представлены новые устройства хранения данных и новые модули памяти DDR5. Само событие пройдет через три недели 23 сентября. Из того, что компания показала в видео, особенное внимание привлекает твердотельный накопитель M.2 с системой охлаждения AIO.
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Видео от Teamgroup показывает, что компания планирует выпустить пять различных продуктов: твердотельный накопитель Cardea A440 Pro M.2, твердотельный накопитель Cardea Liquid II M.2, портативный твердотельный накопитель M200 и модули памяти Vulcan и Delta RGB DDR5.
Твердотельный накопитель Cardea Liquid II M.2 пришел на смену твердотельному накопителю PCIe 3.0 Cardea Liquid M.2 и представляет собой превосходное решение с жидкостным охлаждением, включающее кулер AIO с одним вентилятором и массивный радиатор на твердотельном накопителе M.2. Многие сочтут подобного рода систему охлаждения излишней, однако на данный момент неизвестны характеристики накопителя и его тепловыделение. Ожидается, что Cardea Liquid II будет использовать интерфейс PCIe 4.0.
Что касается других продуктов, то твердотельный накопитель Cardea A440 Pro M.2 станет обновлением стандартного Cardea A440, представленного в настоящее время на рынке, и предложит более высокую скорость передачи данных, увеличенный срок службы и крупный радиатор. Что касается портативного SSD M200, то его характеристики неизвестны, так как название и изображение мало что говорят о продукте.
В видео также были продемонстрированы модули оперативной памяти Vulcan и Delta RGB DDR5. Как и другие модули серии Vulcan, память Vulcan DDR5 должна охватывать игровой сегмент начального уровня, в то время как Delta RGB DDR5 принадлежит сегмент для энтузиастов.
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