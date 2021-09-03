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Интернет ресурс HotHardware эксклюзивно получил доступ к первому взгляду на Intel Alchemist, персонажа, который станет лицом грядущей серии дискретных игровых графических процессоров.

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Intel Alchemist - это кодовое название первой игровой архитектуры Xe-HPG. Напомню, что алхимиками называли тех, кто пытался из обычных металлов сделать золото. Эксклюзивно для HotHardware Intel представила иллюстрацию, показывающую персонаж, который используется в маркетинговых материалах.

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Intel также представила дорожную карту следующих серий графических процессоров Arc, включая Battlemage, Celestial и Druid. Battlemage был частью вселенной Elder Scrolls, Celestial использовался в фантастике с 1970-х годов, а последнее появление было в Marvel Eternals, а четвертый персонаж - Druid появлялся во многих играх, таких как Baldur’s Gate, Dungeons and Dragons, EverQuest II и World of Warcraft.

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Согласно изображению выше, Intel представила свой многолетний план развития графической архитектуры, включающий четыре поколения, три из которых основаны на архитектуре Xe-HPG, а четвертая пока остается загадкой. Кроме того, в дорожной карте отсутствуют какие-либо детали будущих графических процессоров, включая примерные сроки выпуска.