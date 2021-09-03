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Через несколько дней Apple представит смартфоны серии iPhone 13. По мере приближения официальной даты запуска появляется всё больше информации о новом поколении "яблочных" телефонов. Последняя информация утверждает, что iPhone 13 Pro может не получить версии с 256 ГБ накопителем. В отчете утверждается, что iPhone 13 Pro будет иметь версии c 128 ГБ и 512 ГБ памяти.

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Хотя многим пользователям может не понравиться подобный шаг, это не первый случай, когда Apple принимает такое решение. Напомню, что в эпоху iPhone 7 Apple отменила версию с 64 ГБ, которую все считали наиболее разумной. У компании был вариант с 32 ГБ и 128 ГБ.

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Впоследствии многие стали приобретать смартфоны именно с 128 ГБ памяти и ожидали подобного устройства в серии iPhone X, однако Apple вновь все переиграла. На этот раз iPhone X не получил уже версии с 128 ГБ, а только 64 ГБ и 256 ГБ. Это вынудило пользователей снова перестраивать свои предпочтения.

В грядущих смартфонах iPhone 13 пользователи, желающие приобрести версию Pro с 256 ГБ будут разочарованы, так как её попросту не будет. Это означает, что придется покупать смартфон с 512 ГБ или 1 ТБ, а это значительно дороже.

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Что касается серии в целом, то iPhone 13 будут оснащены дисплеем с маленьким вырезом. Это первый раз, когда Apple вносит в данную характеристику изменения с момента ее появления в 2017 году. Уменьшение выреза позволит получить большее соотношение рабочей поверхности экрана к корпусу и лучший внешний вид. Сам размер экрана остался таким же, как у предыдущего поколения. В серии будет три размера экрана: 5,4 дюйма (Mini), 6,1 дюйма (iPhone13 и Pro) и 6,7 дюйма (Pro Max).