В сеть попали цены на процессоры Alder Lake-S в европейских магазинах: Core i9-12900K от 653 евро
Известному инсайдеру @momomo_us удалось найти грядущие настольные процессоры Alder Lake-S от Intel у некоторых европейских розничных продавцов. В списке цен, опубликованном momomo_us, представлены три ретейлера, стоимость процессоров у которых различается. Конкретные названия магазинов также не называются источником.
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Согласно утечке, флагманский процессор Alder Lake-S под названием Core i9-12900K с 8 производительными и 8 эффективными ядрами будет стоить от 540 до 608 евро без НДС и от 653 до 736 евро с НДС. Кроме того, версия KF с отключенным встроенным графическим процессором будет стоить на 30 евро меньше. Обе модели дороже процессора Core i9-11900K (Rocket Lake), который продается у тех же розничных продавцов по 627 евро.
12-ядерный процессор Core i7-12700K стоит в среднем 507 евро с НДС, а модель KF дешевле на 31 евро. 10-ядерный Core i5-12600K будет стоить 476 или 357 евро в зависимости от наличия или отсутствия встроенной графики.
Для сравнения можно взглянуть на цены при запуске процессоров Core 11-го поколения, которые стали доступны за 2 месяца до их официального представления, а именно столько осталось до выхода процессоров Alder Lake.
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Корпорация Intel планирует выпустить серию процессоров Core 12-го поколения к концу этого года. 27 октября компания проведет специальное мероприятие, на котором будет официальный анонс.
Напомню, что серия Intel Alder Lake-S первой получит поддержку оперативной памяти DDR5 и PCIe Gen5. Кроме того, процессоры получат новый сокет LGA 1700, и для них потребуется приобрести новые материнские платы с чипсетами серии 600.
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