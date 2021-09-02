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Компания Western Digital собирается вывести на рынок жесткие диски с новым типом накопителя ePMR, который оснащается дополнительным объемом памяти iNAND UFS, получившей название OptiNAND. Данные диски не являются традиционными гибридными дисками (SSHD). Обычные магнитные пластины могут хранить 20 ТБ, но память OptiNAND в новых дисках используется для хранения метаданных операций с жестким диском, что повышает общую скорость и надежность.

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Кроме того, компания уточнила, что новая технология OptiNAND станет нормой для всех ее будущих моделей жестких дисков емкостью более 20 ТБ. Первая модель на 20 ТБ состоит из 9 пластин по 2,2 ТБ на каждую. Помимо метаданных, в памяти OptiNAND также хранится Repeatable Run Out (RRO), обычно занимающий несколько гигабайт и генерируется в процессе работы жесткого диска. К сожалению, компания Western Digital не предоставила никаких данных об улучшении производительности дисков в сравнении с традиционными HDD. Помимо роста производительности, надежность новых накопителей также должна заметно возрасти.