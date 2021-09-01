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Компания Cryptominers Bahrain сообщила, что получила новую крупную партию видеокарт PowerColor, Sapphire и XFX. Естественно, что ни одна из них не попадет в руки геймерам. Как следует из названия компании, она специализируется на создании майнерских ферм.

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Хотя компания также строит свой бизнес, используя видеокарты производства, в последнем видео показаны десятки и даже сотни коробок с новейшими графическими картами AMD Radeon среднего и высокого класса, такими как Radeon RX 6700XT и даже Radeon RX 6900 XT. Кроме того, Cryptominers Bahrain также подтвердила, что получила от XFX большую партию новеньких Radeon RX 580 8 ГБ, которая и сейчас является неплохим вариантом для построения криптофермы, благодаря большому объему видеопамяти.

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Подобное видео может негативно сказаться на игроках с неокрепшей психикой. Особенно тех, которые изо всех сил пытаются приобрести себе новенькую видеокарту, но по причине острого дефицита и нереальной стоимости, сделать это просто не в состоянии. Серийные номера на видео не позволяет отследить источник поставки.

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