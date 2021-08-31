Новая ОС Windows 11 от Microsoft выходит 5 октября
Сегодня компания Microsoft официально объявила, что новая операционная система Windows 11 выйдет 5 октября. Естественно, что она не станет доступной для всех в первый же день. Как и всегда будет поэтапное внедрение.
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Но, как известно, без танцев с бубном перейти на новую Windows 11 получится не у всех. Необходимо убедиться, что в системе установлен совместимый процессор. Минимальными требованиями является наличие процессора Intel восьмого поколения или новее, AMD Zen 2 или новее, Qualcomm Snapdragon 850 или новее, а также поддержка TPM 2.0.
Если система не соответствует этим требованиям, то можно установить новую ось через ISO-образ, но тогда пользователь не сможет получать регулярные обновления. Однако, думается, что огромное число людей просто продолжат пользоваться Windows 10, поддержка которой будет до 14 октября 2025 года.
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Конечно, переход на Windows 11 позволит получить ряд новых функций, и прежде всего совершенно новый дизайн с обновленным меню «Пуск» и панелью задач по центру. Операционная система обзаведется закругленными углами иконок, новыми системными звуками, игровыми функциями, такими как DirectStorage и Auto HDR. Кроме того, Windows 11 оптимизирована для сенсорного управления и позволит использовать жесты на экране.
Microsoft отметила в своем сообщении в блоге, что сейчас прекрасное время для покупки нового ПК, и в этом лежит основа новых требований к железу.
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